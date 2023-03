Mais de 300 pessoas participaram no Festival de Percursos Pedestres de Alijó

A segunda edição do Festival de Percursos Pedestres de Alijó superou as expectativas da organização a cargo do Município de Alijó, em parceria com a Portugal NTN. Foram dois dias sempre a caminhar, percorrer aldeias, visitar património, experimentar a gastronomia local e a desfrutar da paisagem.

O programa incluiu almoço-convívio com petiscos locais e deu a descobrir paisagens deslumbrantes. Os participantes percorreram três dos 20 trilhos da rede municipal de percursos pedestres, que se encontram devidamente homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

O Festival de Percursos Pedestres representa uma forte aposta do Município de Alijó na valorização de um dos produtos turísticos mais procurados pelos amantes da natureza, da paisagem e do património.

O Município de Alijó agradece o empenho e a colaboração da Junta de Freguesia de Vila Verde e da União de Freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas.

GC CM