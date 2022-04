Mais de duas centenas de alunos participam em desfile com materiais reciclados

O Município, no âmbito do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), em colaboração com o Agrupamento de Escolas Fernão Magalhães e o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, promoveu um desfile com material reciclado. A iniciativa teve lugar nos dias 06 e 08 de abril e contou com a participação das turmas de 5º ano de escolaridade, envolvendo mais de 200 alunos, assim como dos pais/encarregados de educação e restante comunidade escolar.

A atividade pretendeu consciencializar a comunidade escolar para a importância da reutilização e da reciclagem, bem como sensibilizar para os problemas ambientais e alterações climáticas e consequentemente atingir alguns dos objetivos do PICCIE, entre os quais a redução do abandono escolar e a melhoria dos resultados escolares.

As turmas vencedoras de cada agrupamento de escolas foram premiadas com visitas de estudo. O 1º prémio consistia numa visita ao Museu interativo e Parque Temático “World of Discoveries”, no Porto. O 2º prémio uma visita ao Sea Life também no Porto e o 3º prémio uma visita às instalações da Resinorte em Boticas.

Todos os participantes (alunos e elementos de júri) receberam um certificado de participação.