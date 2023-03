Mais de vinte expositores vão vender objetos com história em Lamego

Livros, porcelanas, móveis, moedas, ourivesaria, tapeçarias, brinquedos, pinturas e muitos outros objetos antigos.

Vai ser possível encontrar tudo isto na Feira de Antiguidades e Velharias de Lamego, o novo certame que o Município de Lamego organiza já a partir do próximo domingo, dia 19, na Av. Dr. Alfredo de Sousa.

“Convidamos todas as pessoas que gostam de objetos com história e repletos de memórias a visitar este certame. Estamos a prepará-lo com todo o cuidado. Até ao momento, está confirmada a participação de mais de 20 expositores. Haverá, de certeza, oportunidades de bons negócios a preços simpáticos”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Turismo.



O Município de Lamego vai promover a Feira de Antiguidades e Velharias, no terceiro domingo de cada mês, a partir das 9 horas, entre março e outubro.

Para a participação neste certame, os expositores devem estar devidamente habilitados para exercer a atividade. Os interessados devem preencher o formulário próprio disponível no site www.cm-lamego.pt ou no Balcão Único de Atendimento da autarquia.



Será expressamente proibida a venda, compra e troca de objetos que não sejam identificados como velharias, e cuja proveniência não possa ser identificada ou comprovada, sob pena dos expositores serem imediatamente excluídos.

O secretariado da Feira de Antiguidades e Velharias funcionará na Loja Interativa de Turismo (LIT).

GC CM