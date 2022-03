Manifestações culturais preencheram Entrudo em Montalegre

Ambiente fantástico no coração da aldeia de Outeiro, uma das mais belas do concelho de Montalegre, com a celebração do “Entrudo Folhateiro”. Um evento muito peculiar que reuniu dezenas de pessoas em clima de folia. O vice-presidente da autarquia, David Teixeira, destacou o potencial e o lado genuíno desta tradição.

A população da aldeia de Tourém juntou-se para assinalar mais um Entrudo nesta aldeia raiana. Embora sem organização oficial, não quiseram deixar passar em claro esta manifestação de alegria. O vice-presidente do município de Montalegre, David Teixeira, marcou presença.

Dia de festa em Pitões das Júnias, no largo da aldeia, na comemoração do “Entrudo – Domingo Gordo – Dia do Pastor”. Uma jornada enquadrada no vasto programa de celebração levado a cabo pela Junta de Freguesia de Pitões das Júnias.

A Juventude de Vilar de Perdizes promoveu a sátira “Jogo do Galo”, enquadrada no programa de Carnaval. A iniciativa, muito concorrida, contou com o apoio da União de Freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide e com a colaboração da Associação de Defesa do Património Vilar de Perdizes. Uma tarde de boa disposição que contou com a presença do presidente do município de Montalegre, Orlando Alves.