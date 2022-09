Manuel Igreja apresentou novo livro Auditório Municipal do Peso da Régua

O livro “Um livro com gente dentro”, da autoria de Manuel Igreja, foi apresentado no passado dia 11 de setembro no Auditório Municipal do Peso da Régua. O autor é colaborador do Notícias de Vila Real.

A apresentação decorreu na presença de familiares e amigos, pessoas que têm testemunhado o percurso do escritor e lhe reconhecem mestria na forma como escreve.

“Um livro com gente dentro” é um livro que merece ser folheado com alma, por forma a descobrir (quem sabe!) um pouco de si próprio.

Ao escritor, que não sendo de Peso da Régua, fez de Peso da Régua a sua casa, a Câmara Municipal desejou o maior êxito.