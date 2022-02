Manuel Sobrinho Simões marcou presença no Espaço Miguel Torga

O Espaço Miguel Torga recebeu no passado dia 09 de fevereiro a palestra do ciclo “5x Ciência às 5”, intitulada de “Novas estratégias no combate ao cancro”, com Manuel Sobrinho Simões.

Nascido no Porto em 1947, Sobrinho Simões, é médico, professor emérito da Universidade do Porto, e especialista em diagnóstico e investigação em cancro com ênfase em oncobiologia e cancro da tireoide. Este, preside o Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos, é administrador não executivo da Fundação Serralves e membro do Conselho Social daEAPN (European Anti-Poverty Network).

A ocasião iniciou-se com uma visita à Casa-Museu Miguel Torga, por volta das 15h30, orientada pelo diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira, juntamente com os docentes do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus e o Dr. Sobrinho Simões.

Seguidamente, rumou-se ao Espaço Miguel Torga para iniciar a palestra “Novas estratégias no combate ao cancro”, um momento de partilha de conhecimento e de interação entre o palestrante e o público presente.