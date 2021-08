“Marandicui” estreia a 4 de setembro no adro da Sé de Vila Real

Estão a decorrer no Teatro de Vila Real os ensaios para o espetáculo “Marandicui”, de André Gago com o Oniros Ensemble, no âmbito de uma residência artística que junta o conhecido ator e escritor aos músicos do ensemble formado em Vila Real e ao compositor Álvaro Escalona. A estreia está marcada para 4 de setembro, no adro da Sé de Vila Real.

Percorrendo mitologias e fontes literárias e etnográficas, este espetáculo procura condensar uma narrativa em torno de um território e das memórias da sua ocupação. O território chama-se, hoje, Trás-os-Montes.

O espetáculo, criado no âmbito do projeto “Palavras Cruzadas”, resulta de uma parceria do Teatro de Vila Real com o Espaço Miguel Torga, a Fundação da Casa de Mateus e o Teatro Municipal de Bragança, com o apoio do Norte 2020.