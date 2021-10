Marcelo Rebelo de Sousa vai entregar os Prémios D. Diniz em Vila Real

A Fundação da Casa de Mateus vai entregar o Prémio D. Diniz aos galardoados em 2020 e 2021. A sessão solene, na qual estará presente o Presidente da República, tem início às 18h00 do próximo domingo, dia 31 de outubro. Após dois anos de interrupção, motivada pelas contingências da pandemia, serão agora entregues os prémios a Jorge Silva Melo, vencedor em 2020 com o seu livro ‘A Mesa está Posta’, editado por Edições Cotovia, e a José Viale Moutinho, premiado em 2021 pela sua obra ‘Cimentos da Noite’, editada por Edições Afrontamento. As duas obras foram escolhidas unanimemente pelo Júri presidido por Nuno Júdice, e que integra ainda Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia.

Jorge Silva Melo nasceu em Lisboa, em 1948. Estudou na Faculdade de Letras de Lisboa e na London Film School. Fundou e dirigiu, com Luís Miguel Cintra, o Teatro da Cornucópia. Estagiou em Berlim junto de Peter Stein e em Milão junto de Giorgio Strehler. Em 1995, fundou os Artistas Unidos, de que é diretor artístico. Segundo Nuno Júdice, “este é um livro que nos senta com o autor, à volta de memórias, de leituras, de filmes, com a qualidade de uma escrita que fala connosco e de onde saímos mais sábios sobre a vida e sobre a realidade do nosso mundo.”

José Viale Moutinho nasceu no Funchal, em 1945. Jornalista e escritor, estreou-se em 1968 com a novela Natureza Morta Iluminada. Foi diretor da Associação Portuguesa de Escritores, do Círculo de Cultura Teatral e presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Nas palavras de Pedro Mexia: “Os Cimentos da Noite antologia […] uma poesia interrogativa, elegíaca e sarcástica, que se interessa, nos mais diversos registos, pelas memórias indeléveis, as ironias quotidianas e os males da pátria.”

O Prémio D. Diniz, instituído em 1980, distingue anualmente uma obra de poesia, ensaio ou ficção. A lista de premiados inclui, entre muitas outras personalidades, Agustina Bessa Luís (1980), José Saramago (1984), Eduardo Lourenço (1995), António Lobo Antunes (1999), Maria Teresa Horta (2011) ou Helder Macedo (2018).