Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na sessão solene de entrega do prémio D. Diniz

A Fundação da Casa de Mateus anunciou, hoje, a entrega do Prémio D. Diniz aos galardoados em 2020 e 2021. A sessão solene, que contará com a presença do Presidente da República, tem início às 18h00 do próximo domingo, dia 12 de Setembro.

Após dois anos de interrupção, motivada pelas contingências da pandemia, serão agora entregues os prémios a Jorge Silva Melo, vencedor em 2020 com o seu livro ‘A Mesa está Posta’, editado por Edições Cotovia, e a José Viale Moutinho, premiado em 2021 pela sua obra ‘Cimentos da Noite’, editada por Edições Afrontamento. As duas obras foram escolhidas unanimemente pelo Júri presidido por Nuno Júdice, e que integra ainda Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia.

O Prémio D. Diniz, instituído em 1980, distingue anualmente uma obra de poesia, ensaio ou ficção. A lista de premiados inclui, entre muitas outras personalidades, Agustina Bessa Luís (1980), José Saramago (1984), Eduardo Lourenço (1995), António Lobo Antunes (1999), Maria Teresa Horta (2011) ou Helder Macedo (2018).

O Prémio D. Diniz tem o apoio do BPI Fundação La Caixa.