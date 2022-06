Marchas Populares de Chaves saem à rua no próximo dia 18 de junho para comemorar tradições locais

As Marchas Populares de Chaves pretendem encher de cor, animação, música e coreografias harmoniosas o núcleo histórico da cidade flaviense, já no próximo dia 18 de junho (sábado). A iniciativa é organizada pela Associação Cultural Flaviense Grupo Musical Amizade, com o apoio da autarquia flaviense e contará com duas centenas de participantes, distribuídos por vários grupos de marchantes.

A iniciativa pretende a recriação de usos e costumes de outrora, de lendas e atividades agrícolas, que ficaram para sempre enraizadas, e envolverá as várias Juntas de Freguesia do concelho, sendo que cada uma será representada por um grupo de marchantes até 30 elementos, com coreografias alusivas a cada temática. Cada grupo participante recriará uma música em ritmo de marcha, com letra adequada ao tema, assim como o respetivo figurino.

Os grupos partirão da Praça de Camões, após as 19h45, e às 20h30 terá lugar o desfile pelas ruas flavienses, com o seguinte percurso: Praça de Camões, Rua Direita, Largo do Anjo, Jardim do Bacalhau, Rua de Santo António, Ponte Romana e Madalena. O segundo momento da noite será na Alameda da Galinheira, local onde terá lugar o desfile das marchas populares, com início marcado para as 21h30. No local haverá ainda uma feira com a venda de produtos regionais, assim como uma zona de degustação.