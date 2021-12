Marco Ferro é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio

Marco Ferro tomou posse como Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, dia 8 de dezembro, sucedendo ao Comandante Paulo Silva, o agora Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, que deixou o cargo no passado mês de novembro.

A cerimónia decorreu no Quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF), na presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio e Comandante cessante, Paulo Silva, do Presidente da Direção da AHBVMF, António Almeida, do Presidente da Assembleia Geral da AHBVMF, Alberto Pereira, do Presidente do Concelho Fiscal, António Félix, dos restantes elementos que compõem os Órgãos, bombeiros, estagiários, infantes, cadetes e colaboradores.

Marco Ferro, que já conta com o percurso de uma década na AHBVMF, ao assumir as funções de Comandante, admitiu que a missão só será possível, “com empenho, humildade e a força de vontade de todos. Se quisermos alcançar um maior nível de desenvolvimento organizacional, técnico e operacional, os obstáculos serão enormes”, declarou, apontando “o diálogo leal e responsável” como mecanismo essencial para o bom desempenho do Corpo Ativo de bombeiros.

O convite para liderar esta nobre e altruísta missão foi aceite por Marco Ferro, com “muito sentido de responsabilidade” e “orgulho em conhecer a história da associação e responsabilidade para honrá-la”, disse, dirigindo um agradecimento ao Comandante cessante, Paulo Silva, pela experiência que lhe transmitiu e pela sua entrega aos bombeiros de Mesão Frio, ao longo dos últimos 25 anos. Agradeceu, igualmente, à Direção da AHBVMF, na pessoa do seu Presidente, António Almeida, pela confiança depositada e à sua família.

O Comandante Marco Ferro procurará, agora, desempenhar o seu cargo, “pela competência e pelo exemplo, sem abdicar de exercer a autoridade do cargo, sempre que necessária. Tentarei ser um líder respeitador para ser respeitado e avaliarei e valorizarei as pessoas que comigo trabalharem, em função das suas competências, da capacidade de relacionamento, da integridade, da lealdade e interajuda”, declarou.

António Almeida, Presidente da AHBVMF, garantiu que o Comandante agora empossado “é uma mais-valia, com qualidades excecionais e que por isso, “a Direção depositou-lhe toda a confiança para liderar este Corpo de Bombeiros”.

Por seu turno, o Comandante cessante, Paulo Silva, declarou que “esta transição foi feita com lealdade, transparência, paz e tranquilidade, atos que não estão ao alcance de qualquer um. Não saio triste, pelo contrário. Há sempre um tempo para fazermos uma retrospetiva da nossa vida, enquanto operacionais e saber o ponto certo para sair. Ser-se Comandante é difícil, desgastante, exigente e uma atividade de permanente atualização. Corta-nos muito à nossa vida pessoal”, disse, apelando à união dos bombeiros. Concluiu, dirigindo uma palavra de apreço a todos os elementos que compõem a AHBVM: “Deixo muito mais do que aquilo que encontrei”, declarou, agradecido. Enquanto autarca, Paulo Silva manifestou toda a sua disponibilidade e do Município que “para além da obrigação legal, tem a obrigação moral de proximidade”.

Marco Ferro iniciou a sua carreira na AHBVMF, de 2009 a 2015, como 1.º Secretário da Direção, tendo em 2015 passado a assumir funções como Adjunto de Comando, onde fundou a Secção de Mergulho e é o Coordenador da Escola de Infantes e Cadetes.