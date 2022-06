Maria João Adegas representou concelho de Boticas na final do Concurso Nacional de Leitura

Maria João Adegas, aluna do 6º A, representou o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, na 15ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL), que se realizou no passado dia 4 de junho, em Almada, e que contou com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

A aluna venceu várias etapas do concurso que teve início em outubro de 2021, nomeadamente a fase Escolar/Municipal, a fase Intermunicipal, que se decorreu no mês de abril em Vila Pouca de Aguiar, conseguindo também o apuramento na prova de pré-seleção nacional que se realizou no passado dia 10 de maio, na Biblioteca Municipal de Boticas.

Embora não tenha sido chamada a palco, a Câmara Municipal de Boticas felicita Maria João Adegas pelo percurso exemplar e pela presença na final nacional do CNL 2022, sendo motivo de orgulho para os colegas de turma e toda a comunidade escolar.

De destacar que esta foi a segunda vez consecutiva que uma aluna do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, marcou presença na final nacional do Concurso Nacional de Leitura.