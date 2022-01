Maria Pereira com dupla convocatória para a Seleção Nacional de Natação

No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Natação Pura 2022, a atleta Maria Pereira, do Ginásio Clube Vila Real, foi convocada para representar a Seleção Nacional Pré-Júnior no Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, competição que irá ter lugar entre 5 e 6 de fevereiro.

A jovem vila-realense vai fazer a sua estreia pela Seleção Nacional, que surge após esta se ter sagrado Vice-Campeã Zonal Juvenil nas provas de 50 e 100 metros Livres, tendo ainda dado um contributo fundamental para a manutenção do GCVR no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão.

Além desta convocatória, Maria Pereira foi igualmente convocada para a Concentração de Treino da Seleção Nacional Pré-Júnior que irá ter lugar no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior nos dias 29 e 30 de janeiro.

“É com todo o orgulho que o GCVR vê mais um atleta a fazer a sua estreia a representar as cores nacionais, num curto espaço de tempo, o que é demonstrador do excelente trabalho realizado na escola de formação do clube e que culmina em resultados de destaque na equipa de competição”, informou o clube.