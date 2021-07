Mário Artur Lopes assume presidência da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua

O presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes, é o novo presidente da Direção da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua – ADRVT.

Este cargo é designado anualmente, pelo princípio de rotatividade entre os membros da Direção, de acordo com a ordem alfabética de designação dos mesmos.

A decisão foi tomada na última Assembleia Geral da ADRVT, que integra os cinco municípios do designado Vale do Tua (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) e também a EDP.

No último ano esteve na presidência da ADRVT Júlia Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Mirandela. Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua foi constituída em abril de 2011.

É uma associação sem fins lucrativos e com características de utilidade pública, que tem por missão promover iniciativas capazes de valorizar os recursos endógenos e de aproveitar as oportunidades criadas pelo Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT).

A agência tem como fonte de financiamento a dotação por parte da EDP de um fundo próprio destinado a assegurar o seu funcionamento.

Paralelamente, a agência assinou um Protocolo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) com vista a assegurar que cerca de três quartos dos contributos financeiros da EDP para o Fundo da Conservação da Natureza, efetuados no âmbito do AHFT, sejam canalizados para a região.