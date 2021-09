Mário Artur Lopes, candidato do PSD às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Murça. O PSD elegeu três vereadores, contra dois do PS.

O PSD conquistou 56,97 % da votação, com 2.249 votos. O PS ficou em segundo lugar, com 33,71 % e 1.331 votos. O CDS-PP foi a terceira força política, com 4% e 158 votos. A CDU fechou a votação, com 0,79% e 31 votos.

A abstenção foi de 38%.