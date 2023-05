Mário Rodrigues tomou posse como presidente da NERVIR

Decorreu no passado dia 5 de maio a Cerimónia de tomada de posse dos Novos Corpos Sociais de NERVIR – Associação Empresarial, para o quadriénio de 2023-2027. Nesta cerimónia, foram empossados, todos os membros dos Corpos Sociais, dos quais salientamos, como Presidente da Direção da NERVIR, a empresa Soul & Flavors, representada por Mário Rodrigues; como Presidente da Assembleia Geral, a empresa Átrio Fidalgo, Lda, representada por Carlos Almeida e como Presidente do Conselho Fiscal, a empresa Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros, representada por José Miguel Braga.

No seu discurso de tomada de Posse, Mário Rodrigues referiu que a Nervir – Associação Empresarial será intransigente na defesa das empresas da região e assume a responsabilidade de defender uma efetiva agenda de ambição e mudança para quem produz, transforma e inova. Defende ainda uma Nervir mais moderna e competente através da execução de ações, programas e projetos para a melhoria da competitividade e da qualidade de gestão dos seus associados e das empresas da região.

Salientou ainda que, “a força da NERVIR é a força de quem faz desenvolver a economia da região e do País, cria emprego e acrescenta valor. Só há crescimento económico sustentável com as empresas e é para essas que nos propomos trabalhar”.

“As empresas debatem-se hoje com grandes problemas estruturais, como é exemplo uma brutal carga fiscal. A burocracia ainda é hoje um dos maiores constrangimentos para as empresas. É preciso criar contextos mais positivos para as empresas, com uma necessária ação estrutural sobre a economia”, referiu.

Composição dos corpos sociais da NERVIR

A acompanhar a empresa Soul & Flavors, representada por Mário Pedro Rodrigues na Direção da NERVIR- Associação Empresarial estão como Vice-Presidentes a Dom Texto – Artes Gráficas e Publicidade, Lda. Representada por Rui Miguel Fernandes Pereira da Silva, a MWC, Lda, representada por João Miguel Carvalho Trindade e a Pura Dignidade, Lda, representada por Ricardo Nuno da Silva Almeida.

Como Vogais efetivos, Domingos Alves de Sousa, representada por Patrícia Alves de Sousa; Realvisão – Comércio de Óptica, Lda, representada por Tito Encarnação, Engial, Lda, representada por José Carlos Pinto; Vogal suplente: Natércia Florindo, Mediação de Seguros, Lda, representada por Natércia Ermelinda Santos Florindo.

Vice-Presidentes por inerência, a ACIR – Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio, representada por Pedro Miguel de Sá Pinto Ribeiro, a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, representada por João Manuel Pereira Barroso e a União Distrital das Instituições de Solidariedade Social (UDIPSS) de Vila Real, representada por Manuel Agostinho Borges Machado.