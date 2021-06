Mau tempo: Câmara de Lamego reúne com Associação de Agricultores e Direção Regional de Agricultura

Câmara Municipal de Lamego reúne com urgência com Associação de Agricultores e Presidentes de Juntas de Freguesia para discussão das medidas para mitigar os estragos provocados pelo mau tempo

O presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, vai reunir hoje com a Associação de Agricultores da região e os presidentes das várias Juntas de Freguesia com o objetivo de se fazer um ponto de situação dos estragos provocados pela intempérie ocorrida este fim-de-semana em algumas zonas do concelho.

A reunião vai contar com a presença de Carla Alves, diretora da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, junto de quem a autarquia vai reivindicar a tomada de medidas com o intuito de atenuar as consequências do mau tempo que afetou diversos terrenos e culturas da região lamecense.