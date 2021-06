Mau tempo voltou a fazer estragos em Guiães e Abaças

O mau tempo voltou a afetar o concelho de Vila Real, neste domingo. A chuva forte e o granizo atingiram, pelo terceiro dia no espaço de duas semanas, as localidades de Guiães e Abaças, provocando diversos estragos.

A corporação dos Bombeiros da Cruz Verde – Vila Real foram chamados a várias ocorrências nestas localidades, entre inundações, caminhos intransitáveis devido à lama, aluimentos de terras, queda de muros e paredes de habitações destruídas e culturas praticamente desfeitas.

Sérgio Pires, habitante local, em declarações ao NVR, descreveu um cenário desolador, ao final da tarde de hoje, com a população local a auxiliar os trabalhos de limpeza, realizados pelos bombeiros voluntários, em particular para a desobstrução de vias.

Refira-se que o mau tempo assolou as freguesias de Guiães e de Abaças, no concelho de Vila Real, no passado dia 31 de maio. Depois, a chuva forte, acompanhada de granizo, voltou a cair na passada sexta-feira, dia 11 de junho. Os estragos ainda estão a ser contabilizados, mas os prejuízos são avultados, numa zona de elevada produção de vinho e azeite.

Veja as fotos das consequências do mau tempo em Guiães, por Sérgio Pires: