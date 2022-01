“Maus Hábitos” abre hoje um novo espaço em Vila Real

O Café-Concerto do Teatro Municipal de Vila Real vai reabrir hoje, dia 15 de Janeiro, após obras de adaptação, sob gerência do “Mau Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural”, entidade com longa experiência e dinamizadora de um espaço que se tornou icónico no Porto nas últimas duas décadas

“Temos o prazer de anunciar a expansão do Maus Hábitos, da Saco Azul e do Vícios à Mesa para Vila Real, no Café-Concerto do Teatro de Vila Real. E vamos com tudo: Intervenção Artística e Cultural, Restauração e Bar/Coquetelaria”, informou a nova gerência.

“No dia 15 de janeiro (sábado) arrancamos nas três frentes com concertos praticamente em simultâneo do ciclo “Oscilador Gráfico” nas três operações: Porto, Lisboa e Vila Real”, acrescentou.

Em Vila Real inaugura também a exposição “Arte Robótica”, de Leonel Moura, com a presença do artista.

Entrada Livre a partir das 20 horas*.

Programa:

– 20:00 Inauguração do Café-Concerto Maus Hábitos;

– 20:30 Inauguração da exposição “Arte Robótica” de Leonel Moura;

– 21:30 Concerto: Angelica Salvi & Pedro Tudela;

– 23:00 Puto DJ Set.

*Certificado Digital ou Teste exigido apenas no Café-Concerto.