Meia Maratona de Vila Real corre-se a 11 de setembro

A V Meia Maratona de Vila Real volta às agendas dos atletas, no próximo dia 11 de setembro, após uma edição anterior condicionada pelas restrições da pandemia de Covid-19.

Assim, este domingo as ruas da cidade vão acolher a “Meia Maratona” de 21,1 Km; a “Mini Maratona” de sete quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, permitindo, desta forma, a participação de todos, consoante a sua preparação física. “A prova inicia-se com a meia maratona que, este ano, tem uma particularidade. Temos uma mini maratona que decorre ao mesmo tempo, ou seja, os atletas que se inscrevem na meia maratona, chegando ao sétimo quilómetro, se mudarem de ideias, podem cortar a meta e pontuar, classificando-se na meia maratona. A inscrição é única e dá para as duas provas”, esclareceu Carlos Alonso, sócio-gerente da promotora Excellus.

O percurso iniciar-se-á, à semelhança dos anos anteriores, na Avenida Carvalho Araújo. A partir daí, seguirá para as antigas Boxes, para regressar à Avenida e subir pelo Pioledo até à Nossa Senhora da Conceição. Depois, os atletas terão de regressar novamente à Avenida Carvalho Araújo, momento no qual quem quiser ficar pela mini maratona poderá parar.

Para os mais resistentes, o percurso continua até à Timpeira, segue para o Boque, passa pelo Nosso Shopping, prossegue para a Araucária, sobe a reta de Mateus, desce pela Vila Sol, regressa pela Timpeira, novamente, passa pelas Boxes e, por fim, chega à Avenida Carvalho Araújo, cortando pela zona histórica da cidade (Rua Direita).

Para quem pretender um percurso mais calmo, a melhor opção é a Caminhada, cujos lucros revertem para a “Associação Borboletas aos Montes”, conhecida por apoiar pessoas que passam ou estejam a passar por uma experiência de cancro da mama.

Alda Claudino, representante da associação de solidariedade social, aproveitou a apresentação da prova para agradecer o apoio por parte da organização.

Por dua vez, Alexandre Favaios, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real, agradeceu à organização por “ousar” promover um evento numa cidade como Vila Real, “que tem muitos altos e baixos no que às suas vias diz respeito”. “É um desafio muito exigente, mas tem sido possível conseguir marcar presença, nesta prova que está inscrita no panorama regional ao nível do atletismo”, acrescentou.

Para os interessados, as inscrições podem ser efetuadas online, em www.meiamaratonavr.pt, ou presencialmente na Dechatlon Express, até sexta-feira. É, ainda, possível inscrever-se no próprio dia, na Avenida Carvalho Araújo.

Cláudia Richard