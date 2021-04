Mel de Barroso eleito Mel do Ano 2021

O Mel de Barroso DOP (Mel de Urze), produzido pelo Agrupamento de Produtores da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), foi eleito o Mel do Ano 2021, na 12ª edição do Concurso Nacional de Mel, que a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP) realizou em conjunto com a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, no passado mês de março.

Mais uma vez, o Mel de Barroso DOP, produzido em território classificado como Património Agrícola Mundial, foi o preferido entre um lote de 83 amostras de méis apresentadas no concurso, que tem como objetivo dar a conhecer e valorizar a qualidade, a especificidade e a diversidade do mel produzido em Portugal.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, congratula a CAPOLIB pelo feito alcançado, acrescentando que “as consecutivas distinções atribuídas ao Mel de Barroso, e outros produtos locais, refletem o empenhamento e dedicação dos apicultores da região e do Agrupamento de Produtores na produção de mel de qualidade ímpar”.

“A divulgação e valorização dos produtos de Boticas continua a ser uma das nossas prioridades materializada através de uma estratégia concertada entre várias entidades locais, contribuindo para o desenvolvimento dos nossos produtos e da nossa terra”, finalizou o autarca.