Melhores alunos do concelho de Mondim de Basto distinguidos com Diploma de Mérito

O Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto distinguiu, no passado dia 24 de novembro, numa cerimónia aberta à comunidade, os alunos que obtiveram melhor desempenho no decurso do ano letivo de 2020/2021.

Para além dos alunos agraciados, a cerimónia contou com a presença de professores e outros elementos da comunidade educativa, mas também das famílias e entidades parceiras do projeto educativo desenvolvido neste Agrupamento de Escolas.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira e a Vereadora da Educação, Carla Silva, associaram-se a esta iniciativa tendo manifestado satisfação pelos resultados alcançados pelos alunos, pelo agrupamento e por toda a comunidade educativa e deixaram a garantia de que a autarquia vai continuar o seu papel de parceiro ativo neste processo de formação e vai trabalhar para criar condições para que, futuramente, estes jovens regressem e se fixem no concelho.

No decorrer da cerimónia, o Presidente Bruno Ferreira, transmitiu a toda a comunidade educativa o compromisso do município com a criação das melhores condições para a educação e capacitação dos jovens mondinenses, assim como a vontade do executivo em criar medidas de apoio à frequência dos jovens estudantes do concelho no Ensino Superior, nomeadamente a atribuição de bolsas de estudo e o apoio ao transporte.