Melhores azeites do mundo a concurso em Sabrosa, na Quinta do Portal, a partir de 23 de agosto

A Quinta do Portal recebe, de 23 a 24 de agosto, o BRAZIL iOOC – Brazil International Olive Oil Competitition 2021 – um dos maiores eventos mundiais de azeite. O acontecimento, em III edição, terá em competição cerca de 100 amostras, oriundas de 10 países: Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos da América, Itália, Tunísia, Turquia e Uruguai.

A Quinta do Portal já foi distinguida por duas vezes na iniciativa, que procura a excelência dos bons azeites, para orientar os consumidores de diferentes mercados sobre a cultura do produto, conhecimento, qualidade e sabor. A avaliar as amostras a concurso estarão 18 dos maiores especialistas em azeite virgem extra do mundo.

Em Portugal, na Quinta do Portal, as provas caberão a José Ventura, José Baptista, Henrique Herculano, Ikran Ben Cheick, Lisete Osório e Paulo Morgado. Na variante brasileira da competição (que decorre simultaneamente no restaurante Kinoshita, em São Paulo, devido ao contexto pandémico no Brasil) estarão igualmente algumas das maiores autoridades no domínio. Ana Beloto, Edna Bertoncini, Isabel Kasper, Juliano Garavaglia, Paulo Freitas, Pérola Polillo e Ricardo Furtado estão já confirmados. Um terço do júri é, no global, composto por especialistas femininas.