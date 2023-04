Menção prata para a Ginástica de Representação 2 do GCVR

Mais uma participação da Classe Ginástica de Representação 2 no GymForLife Portugal que decorreu nos dias 22 e 23 de abril, no Pavilhão Torre da Marinha, Seixal.

As 13 atletas (Carolina Bernardo, Carolina Ferreira, Catarina Guerra, Érica Martins, Gabriela Matos, Joana Barrias, Joana Rodrigues, Lídia Fernandes, Matilde Mendes, Matilde Morais, Mafalda Lopes, Sofia Teixeira e Teresa Pereira) tiveram um desempenho extraordinário, apresentando um esquema gímnico com maior dificuldade do que foi apresentado no GymForLife Regional. Foram acompanhadas pela treinadora principal Patrícia Barrias e pela adjunta, Anna Vlad.

Com esta menção, a equipa está a cumprir todos os objetivos da época, a que se proposeram, demonstrando a persistência, ambição e grande capacidade de ultrapassar as dificuldades que foram surgindo até então.

Seguem-se agora alguns eventos: Mountain Gym Xperience em São Pedro do Sul e PortugalGym em Viana do Castelo.