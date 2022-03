Menções de bronze e prata para a participação das classes de ginástica de representação do GCVR

Decorreu no passado dia 26 de Março, no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira, o Gymforlife Regional que contou com a participação de 16 grupos de Ginástica pertencentes à Associação de Ginástica Douro e Dão (AG2D). Nesta competição foram apresentados dois esquemas gímnicos compostos por momentos de coreografia e elementos de ginástica de solo e acrobática: o da Classe de Ginástica de Representação 1 e o da Classe de Ginástica de Representação 2, elaborados pelas treinadoras Anna Vlade Patrícia Barrias, respetivamente. Foram atribuídas as seguintes menções: menção de BRONZE para a Classe de Ginástica de Representação 1 (14 ginastas) e a menção de PRATA para a Classe de Ginástica de Representação 2 (14 ginastas).

Agora segue-se o Gymforlife Nacional para a Classe de Ginástica de Representação 2, que irá decorrer nos dias 23 a 25 de Abril, em Odivelas.