Meninas do Voleibol de Vila Real voltam a fazer história

O Sport Clube Vila Real (SCVR) apura a equipa de infantis femininos para o nacional de Voleibol. Sagrando-se Campeã regional pela Associação de Voleibol de Trás os Montes e campeã inter regional pela Associação de Voleibol de Braga.

Após vários anos a trabalhar com afinco no desenvolvimento das jovens atletas, as professoras Paula Machado e Carla Amaral, conseguiram apurar a equipa de Infantis femininos para o nacional de Voleibol, onde irão encontrar as melhores equipas nacionais, como o Esmoriz, AAS Mamede, GC Vilacondense, Juv Pacense. Um agradecimento à direção do SCVR, aos pais das atletas, sempre presentes e ao Município de Vila Real, pela ajuda que pode proporcionar a esta modalidade.

Este feito faz-nos voltar a reviver outros tempos do SCVR, onde foi campeão nacional e representava a cidade de Vila Real além-fronteiras. Neste sentido, a importância do município na ajuda que esta modalidade precisa e que quer continuar a percorrer. Este caminho de sucesso, mas de uma forma sustentada, sem queimar etapas e com respeito por todos os intervenientes, com ética, formação e Educação.

No meio do voleibol, as antigas equipas do SCVR, eram conhecidas pelas meninas do Voleibol, pela sua garra, pela sua luta, e pela sua força de vontade. Força lobas.

Paulo Vicente João (Coordenador de treinadores do SCVR)