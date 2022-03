Meninas do Voleibol do SC Vila Real levam nome de Vila Real para além do Marão

O Sport Clube Vila Real (SCVR) tem levado o bom nome da cidade de Vila Real através do Voleibol para outras regiões do país, com mais de 50 meninas a praticar Voleibol, desde as Mini A, Mini B, Infantis, iniciadas e Juvenis femininas, com a participação em várias provas regionais, distritais e nacionais de Voleibol. Quer na zona do grande Porto (Espinho, Leixões, Boavista, São Mamede), quer em Braga, quer em Viana do castelo, entre outras regiões do país.

Após a Pandemia e com o regresso à normalidade, estamos de volta à competição quase sem restrições, mas ainda com menos atletas, que antes da Pandemia. Por isso, após dois anos de dificuldades inesperadas, é bom ver o nome da cidade de Vila Real de novo, através do Voleibol ser representada para além do Marão.

Com a passagem ao nacional das equipas das Infantis e Juvenis de Voleibol do SCVR, tem sido uma aprendizagem e uma evolução que tem trazido muita experiência a todos os envolvidos. Com a participação das várias equipas nos vários escalões e nas diversas regiões do norte do país, com prestações muito agradáveis, com mais uma vitória das Mini B no campeonato regional de Braga. Este último fim de semana com jornada dupla (sábado e domingo) das equipas contra o Leixões, o Académico de São Mamede, e o Boavista e depois no domingo no Torneio organizado pelo Clube de Voleibol do peso da Régua e da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes (AVTM) uma participação das equipas do SCVR em força, onde estiveram cerca de 200 atletas de vários clubes de Trás os Montes, Amarante, Régua, Ribeira de Pena, entre outros.

Neste sentido, o SCVR vai continuar até ao fim da época desportiva, a levar o bom nome da cidade de Vila Real além do Marão, para que o nome do Voleibol e a qualidade do nosso voleibol das gentes de Vila Real, possam evoluir para que possamos chegar a lugares, por onde já andámos e queremos lá voltar.

Paulo Vicente João (Coordenador de treinadores do SCVR)