Mensagem à Diocese por ocasião do início da fase diocesana preparatória do Sínodo dos Bispos

Por: D. António Augusto Azevedo*

A Igreja iniciou, no passado domingo, o caminho de preparação do próximo Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco para outubro de 2023 sobre o tema: «Para uma Igreja sinodal: Comunhão, Participação e Missão». Foi o primeiro passo de um percurso que pode significar uma profunda renovação, uma reforma da vida da Igreja. De facto, como assinala o Documento Preparatório, «a capacidade de imaginar um futuro diferente para a Igreja e para as suas instituições, à altura da missão recebida, depende em grande medida da escolha de encetar processos de escuta, diálogo e discernimento comunitário, em que todos e cada um possam participar e contribuir».

No próximo domingo vamos fazer a abertura da fase diocesana da preparação do Sínodo. Até março de 2022, toda a diocese é chamada a fazer esta experiência sinodal de encontro, escuta e discernimento. Todos os cristãos (clero, religiosos, leigos, comunidades, movimentos e instituições eclesiais) são convidados a caminhar juntos, a rezar, refletir e partilhar o que Deus, pela sua Palavra, suscita nos nossos corações.

Ao coincidir com o início das celebrações do Centenário da diocese, este itinerário sinodal deve ser encarado como uma oportunidade para promover a participação de todos, reforçar a comunhão e abrir caminhos para a renovação da Igreja. Vivendo esta fase em verdadeiro espírito de sinodalidade, podemos, como diocese, não só concretizar o lema pastoral deste ano – «Permanecer unidos em Cristo», mas sobretudo aprofundar o sentido de Igreja diocesana.

A abertura desta fase preparatória terá lugar no próximo domingo, dia 17 de outubro, com uma celebração na Sé Catedral de Vila Real às 16 horas, seguida de uma sessão de apresentação do roteiro diocesano, às 17H15 no auditório do Seminário. O convite é dirigido a todos, especialmente aos membros do Conselho Diocesano de Pastoral e aos representantes das comunidades, movimentos, instituições e organismos da diocese. Peço às paróquias e demais comunidades, bem como a todos os cristãos, que rezem para que este caminho sinodal produza bons frutos na vida da Igreja.

Vila Real, 13 de outubro de 2021

*Bispo de Vila Real