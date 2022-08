Mercadinho de oportunidades na Praça do Município em Boticas

À margem do espetáculo de comédia “Boticas a Rir”, a Praça do Município foi palco esta segunda-feira, dia 8 de agosto, da abertura do “Saldos na Rua”, evento dinamizado pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense com o apoio da Câmara Municipal.

O mercadinho de oportunidades tem como objetivos dinamizar e promover o comércio tradicional, através da venda, ao ar livre e em stands, de diversos artigos e produtos provenientes de lojas localizadas no centro da vila, servindo ainda para impulsionar a economia local, numa altura em que muitos conterrâneos se encontram de férias no Concelho de Boticas.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pelo Presidente da Mais Boticas – Paulo Aleixo, procedeu à abertura oficial da iniciativa, com a visita aos vários stands instalados na praça.

O autarca referiu que “esta iniciativa é importante para que os lojistas possam escoar os artigos que ainda têm em stock a preços mais acessíveis e, simultaneamente, ter algum rendimento extra de produtos que a preços normais ainda não foram vendidos”.

“O grande movimento de pessoas na vila não apenas durante o dia, mas também à noite permite criar uma dinâmica diferente no comércio tradicional e impulsionar a economia local, sobretudo nesta fase de pós-pandemia”, acrescentou Fernando Queiroga.

Assim, todos aqueles que pretendam aproveitar oportunidades para comprar diversos artigos a preços convidativos podem fazê-lo até à próxima sexta-feira, dia 12 de agosto.