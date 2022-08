Mercadinho do tomate na XII edição do Projeto Capella, em Arroios

Tomate à Capella leva festa à aldeia de Arroios

Hortícolas da aldeia, artesanato, vinhos do Douro DOC e Porto. Um porco no espeto, música para um pé de dança. E tomate, muito Tomate Coração de Boi do Douro, a delícia de verão que anda a dar que falar. A festa no largo da capela barroca da aldeia de arroios, às portas de Vila Real, está de regresso.

Cultura e música, produtos da horta e petiscos regressam ao largo da aldeia de Arroios, às portas de Vila Real, sábado, dia 27 de agosto, dando corpo à festa que tem atraído locais e visitantes em número crescente.

Na sua XII edição, a iniciativa conta também, a partir das 17h30, com um Pecado de Gula: na bonita capela do século XVIII, repete-se a prova do Tomate Coração de Boi do Douro, azeite e flor de sal, iniciativa de entrada livre orientada por Edgardo Pacheco (jornalista), Francisco Pavão (especialista em azeite) e Jorge Raiado (Salmarim).

Segue-se, pelas 18h00, o Mercadinho da Capela, no largo da aldeia. Além dos produtos hortícolas de Arroios, Tomate Coração de Boi incluído, pode ali comprar doces e compotas, artesanato, vinhos. E, claro, fazer a festa. Haverá animação, música, vinhos e petiscos – entre outros, porco no espeto –, para compor a mesa e os encontros.

À semelhança da edição anterior, a organização assegura transfer permanente a partir do parque de estacionamento da Quinta do Paço.

O mercadinho do Projeto Capella está integrado na VII edição da festa Tomate Coração de Boi do Douro, iniciativa que visa promover os produtos de excelência da região, nomeadamente o tomate, que encontra no Douro ótimas condições para o seu amadurecimento.

Projeto Capella

O Projeto Capella é uma iniciativa de desenvolvimento e ação social local organizada pelo alltodouro, projeto de animação turística e cultural desenvolvido pela Greengrape. Conta com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios e com a parceria da Estalagem Quinta do Paço.

Imóvel de estilo Barroco, classificado como Monumento de Interesse Público desde 1993, a Capela de Arroios marca fortemente o largo comunitário envolvente e constitui o elemento físico em torno do qual se realizam os mercadinhos e os momentos culturais, que cruzam disciplinas artísticas como o teatro, a música, poesia, pintura, escultura, realizadas quer por artistas convidados, quer por pessoas da terra.

Sítio ainda escondido dos olhares dos turistas, a Capela de Arroios, com o seu largo constituído por casas de granito, surpreende o visitante e afirma-se no contexto do Douro Património Mundial.