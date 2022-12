Mercado de Natal animou a vila de Boticas 

A Praça do Município recebeu, entre os dias 16 e 18 de dezembro, o “Mercado de Natal”, uma iniciativa inserida no plano de atividades “Natal Convida 2022”, promovida pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, com o apoio do Município de Boticas, e que contou mais uma vez com a participação de comerciantes locais.

A abertura oficial do mercado teve lugar na passada sexta-feira, 16 de dezembro, e contou, entre outros, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, do Presidente da Mais Boticas, Paulo Aleixo, e do Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira.

Fernando Queiroga aproveitou a ocasião para desejar Boas Festas aos comerciantes e referir que “este tipo de ações são fundamentais para atrair mais gente à vila e, consequentemente, ao comércio tradicional, sendo uma excelente oportunidade para impulsionar a economia local”.

Quem visitou o mercadinho encontrou stands com produtos endógenos do Concelho de Boticas, nomeadamente fumeiro e enchidos, produtos de panificação, brinquedos e diversos artigos de ourivesaria, bijuteria, têxtil e perfumaria.

Por sua vez, o Átrio do antigo edifício dos Paços do Concelho acolheu uma zona dedicada aos petiscos e iguarias locais.

Durante o fim de semana os visitantes puderam ainda desfrutar de muita animação, com a visita do Pai Natal e a distribuição de prendas, música ao vivo, insufláveis, entre outras atividades, bem como da fogueira de Natal localizada na praça, mote para muitos registos fotográficos.

Em simultâneo com a inauguração do “Mercado de Natal” e de forma a ocupar os tempos livres das crianças e jovens que se encontram de férias escolares, foi também aberta ao público a pista de gelo ecológico, que estará instalada na Praça do Município até ao dia 2 de janeiro de 2023.

GC CM