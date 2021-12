Mercado de Natal na vila de Boticas

A Praça do Município acolheu entre os dias 17 e 19 de dezembro, o “Mercado de Natal”, uma iniciativa organizada pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, com o apoio do Município de Boticas, e que contou mais uma vez com a participação de comerciantes e algumas associações locais.

Quem visitou o mercadinho encontrou vários stands com produtos endógenos do Concelho de Boticas, nomeadamente fumeiro e enchidos, produtos de panificação e diversos artigos de ourivesaria, bijuteria, têxtil, saúde e ótica.

No Átrio do antigo edifício dos Paços do Concelho foi, por sua vez, montada uma zona dedicada aos petiscos tipicamente barrosões.

A abertura oficial do mercado teve lugar na passada sexta-feira, 17 de dezembro, e contou, entre outros, com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, do Presidente da Mais Boticas, Paulo Aleixo, e do Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira.

Durante o fim de semana os visitantes puderam ainda desfrutar de muita animação, música ao vivo, insufláveis e várias atividades radicais como escalada, slide e rappel.

À margem do “Mercado de Natal” foi também aberta ao público a pista de gelo ecológico, que estará instalada na Praça do Município até ao dia 2 de janeiro de 2022.