Mercado Local de Produtos da Terra está de regresso ao município de Sabrosa para mais uma edição

O Mercado Local de Produtos da Terra, realizado desde 2020, está de regresso ao município de Sabrosa.

A edição deste ano acontece nos meses de maio e junho, duas vezes por mês, e decorrerá no Largo da Praça em Sabrosa e no Largo do Eirô em São Martinho de Anta.

No próximo dia 7 de maio, realiza-se o primeiro Mercado Local de Produtos da Terra em Sabrosa, seguindo-se o segundo a 21 de maio, em São Martinho de Anta.

Esta iniciativa do município destina-se a todos os produtores locais do concelho, que tenham interesse no escoamento de produtos frescos, hortícolas e frutícolas, vinho, azeite, ervas aromáticas, doçaria caseira e outros produtos de produção local.

Pretende-se destacar os produtores locais do concelho, respeitando os ciclos de produção de produtos para venda, assim como, os produtos em si que fazem parte da nossa cultura.

Para participar no evento deve efetuar a sua inscrição até ao dia 2 de maio, sendo esta obrigatória e limitada às vagas existentes.

Inscrições através do e-mail: comunicacao@cm-sabrosa.pt ou através do contacto telefónico: 259 937 120.

