Mercado Local de Produtos da Terra está de regresso ao Município de Sabrosa

O Mercado Local de Produtos da Terra, promovido desde 2020, pelo Município de Sabrosa está de regresso.

A edição de 2022 acontece nos meses de junho e julho e passará pelo Largo da Praça em Sabrosa e pelo Largo do Eirô em São Martinho de Anta.

O evento é destinado a todos os produtores locais do concelho para a venda de produtos frescos, hortícolas e frutícolas, vinho, azeite, ervas aromáticas, doçaria caseira e outros produtos de produção local.

Este é um projeto promovido pela Câmara Municipal de Sabrosa, com o objetivo de dar destaque aos produtores do concelho, tendo em conta os ciclos de produção, o que ajuda ao escoamento dos variados produtos.

O primeiro Mercado Local de Produtos da Terra desta edição acontece no dia 12 de junho, no Largo da Praça em Sabrosa, e o segundo no dia 26 de junho no Largo do Eirô em São Martinho de Anta.

Para participar deve efetuar a sua inscrição até ao dia 6 de junho, sendo esta obrigatória e limitada às vagas existentes.

Inscrições através do e-mail: comunicacao@cm-sabrosa.pt ou através do contacto telefónico: 259 937 120.

A entrada é livre.