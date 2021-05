Foi com uma manhã soalheira que o Largo do Eirô, em São Martinho de Anta (Sabrosa), recebeu, ontem, dia 29 de maio, mais uma edição do Mercado Local de Produtos da Terra.

Entre as 08h30 e as 12h00 foram vários os populares que acorreram àquele espaço, dinamizando esta iniciativa e adquirindo aos produtores presentes o que de melhor cada um disponibilizou a quem visitou este evento.

Na próxima semana o Mercado Local de Produtos da Terra realiza-se em Sabrosa, no Largo da Praça.