Mercado Local dos Produtos da Terra 2021 começou em São Martinho de Anta

Depois de, na semana passada, o Município de Sabrosa se ter visto forçado a cancelar o evento em Sabrosa devido ao mau tempo, aconteceu ontem o arranque oficial do Mercado Local de Produtos da Terra 2021 em São Martinho de Anta.

Numa manhã chuvosa, mas que não foi impeditiva para a realização deste evento, o Largo do Eirô recebeu alguns dos produtores locais que disponibilizaram aos visitantes o que de melhor se produz e faz no nosso concelho.

A edição de 2021 terá continuidade no próximo domingo no Largo da Praça, em Sabrosa. Das 08h30 às 12h30 poderá usufruir deste evento com acesso livre, cumprindo todas as regras de higiene e segurança atualmente em vigor.