Mercado Municipal de Vila Real já está em pleno funcionamento

O Mercado Municipal de Vila Real está novamente em pleno funcionamento, após a finalização dos trabalhos de recuperação. Esta intervenção, há muito necessária nesta estrutura já antiga, procurou resolver problemas estruturais existentes.

A empreitada incluiu trabalhos ao nível das infiltrações de águas nos telhados, que foram todos substituídos, das redes de águas e saneamento assim como das redes elétricas, adaptando-o assim às exigências dos dias de hoje.

O piso superior, além de albergar a atividade normal, torna-se também um espaço polivalente, capaz de receber outras atividades complementares à atividade comercial, atualizando o conceito de mercado, procurando rentabilizá-lo de outras formas, atraindo assim outros públicos para um espaço com localização privilegiada na cidade.

No piso inferior foi também criado um parque de estacionamento com 32 lugares, no qual a primeira hora será gratuita, e introduzidos elevadores para pessoas com mobilidade reduzida, criando condições de acessibilidade para todos.

O Mercado Municipal de Vila Real volta assim a funcionar sem restrições, estando apenas pendente a conclusão dos trabalhos na envolvente, que contempla a criação de espaços dedicados a questões logísticas, como é o caso das cargas e descargas.