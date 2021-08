Mercado Municipal do Peso da Régua reabre no sábado

O Mercado Municipal do Peso da Régua reabre amanhã. As obras de requalificação estão concluídas. Esta intervenção permitiu requalificar o interior do edifício e reorganizar os serviços, favorecendo, dessa forma, a oferta global do Mercado Municipal. Os benefícios alargam-se à melhoria das condições de trabalho dos feirantes, bem como da forma como os clientes passam a ser recebidos. Tudo isto reverterá a favor da dinamização da economia local.

O Mercado Municipal é um espaço polivalente, com capacidade para receber iniciativas diversas. A requalificação do espaço melhorou as condições existentes, o que facilitará a captação de novos eventos e mais investimento por parte de entidades externas.

A Câmara Municipal do Peso da Régua informou que “pretende continuar a investir na criação de condições infraestruturais, capazes de servir a cidade e a região e de alavancar o crescimento territorial e económico”.