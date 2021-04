Mercado Municipal do Peso da Régua retomou funcionamento

À semelhança do resto do país, Peso da Régua regressa, progressivamente, à normalidade e, em virtude disso, o Mercado Municipal retomou o funcionamento normal desde a passada quarta-feira, dia 31 de março.

O recinto funcionará de acordo com as normas estipuladas pela Direcção-Geral de Saúde, por forma a garantir a segurança no acesso e circulação dos vendedores e clientes.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela a todas as pessoas para que cumpram com as regras de acesso definidas e que, no local, sigam as orientações dos funcionários municipais que estarão a dar apoio.

Apela-se ainda para que sejam cumpridas as regras de proteção individual como a higienização das mãos, o uso de máscara e o distanciamento social.

A reabertura da feira semanal, a funcionar no parque multiusos, está prevista para o dia 7 de abril. Estas medidas surgem no âmbito do plano de desconfinamento em curso, com o objetivo de impulsionar a retoma económica do concelho.