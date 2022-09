Mercado Tradicional e Festa da Rádio deram vida ao Centro Histórico de Sabrosa

No passado fim-de-semana, 10 e 11 de setembro, o Centro Histórico de Sabrosa recebeu o Mercado Tradicional e a Festa da Rádio Dom Bosco, onde estiveram presentes vários expositores e artistas nacionais.

Durante a tarde de sábado, dia 10 de setembro, o grupo de bombos “Os Janotas” e um grupo de concertinas animaram o Largo da Praça, tendo a festa continuado com a Comédia Popular “Histórias da Vermelhinha”, de Bento da Cruz, e o Conto Tradicional “O Caldo de Pedra”, pela Filandorra – Teatro do Nordeste.

No domingo, dia 11, o mercado iniciou com a animação de “Georges Canário” pelas ruas onde decorreu posteriormente a Festa da Rádio Dom Bosco, que trouxe ao evento vários nomes do panorama musical nacional, valorizando ainda mais a vertente popular e animada deste evento que visa preservar as tradições, bem como trazer gente e alegria ao centro histórico da vila de Sabrosa.

GC CM Sabrosa