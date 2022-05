Mês do Coração comemorado pelo projeto “Coração em Ação” no Município de Sabrosa

O mês do Coração, que se celebra no presente mês de maio, foi comemorado ontem no Município de Sabrosa pelo projeto Coração em Ação, numa parceria entre o Município de Sabrosa, a Fundação Patronato de Santo António, a Fundação Portuguesa de Cardiologia e a Associação de Cardiologia em Movimento de Vila Real.

O evento teve lugar no Parque BB King em Sabrosa, onde foi promovida a atividade física, com uma aula adaptada a pessoas com problemas cardíacos. A iniciativa terminou com um lanche para todos os presentes, e com um bolo comemorativo.

O Vice-Presidente, Dr. Martinho Gonçalves, marcou presença nesta iniciativa e realçou a satisfação pela parceria existente em prol da saúde e bem-estar dos munícipes.

O programa Coração em Ação é direcionado à terceira idade, no âmbito da reabilitação cardíaca e da promoção da saúde, promovendo assim uma atitude ativa no combate à doença cardiovascular.