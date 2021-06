Mesão Frio: Ação Social da autarquia já ofereceu 154 cabazes a famílias carenciadas

A Câmara Municipal de Mesão Frio continua a dar uma resposta social eficiente, a todos/as os/as munícipes comprovadamente carenciados/as. No espaço de três meses, o Gabinete de Ação Social da autarquia ofereceu 154 cabazes, com géneros alimentares e artigos de higiene, desde o início do mês de março até maio deste ano.

“O apoio oferecido aos munícipes de maior vulnerabilidade social é contínuo e pretende atenuar as dificuldades, protegendo os mais desfavorecidos, aos quais a Câmara Municipal será sensível”, informou a autarquia.