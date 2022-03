Mesão Frio: Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade assinalou Dia do Patrono

Na passada segunda-feira, dia 14 de março, o Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade (AEPAN) homenageou o seu patrono, no ano em que se assinalam 99 anos do seu nascimento, com a atribuição de Diplomas e Prémios de Mérito, destinados a incentivar e a recompensar os melhores alunos do ano letivo transato.

A cerimónia decorreu na presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio com o Pelouro da Educação, Fernando Correia, da Diretora do AEPAN, Aldina Pereira, da Presidente do Conselho Geral, Dália Portela, da Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Dalila Ferreira, de professores, pais, encarregados de educação, colaboradores, alunos e demais representantes das entidades locais convidadas.

Na atribuição dos Prémios de Mérito Prof. António da Natividade, a Câmara Municipal de Mesão Frio contribui com a importância de 100 euros por cada Ciclo de Ensino, valorizando e reconhecendo deste modo, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e desempenho escolares dos alunos e das suas famílias, estimulando a continuidade do investimento na sua qualificação.

O ato comemorativo, que assinala a sua segunda edição, teve início pelas 16 horas, com um momento musical proporcionado pelos alunos do 5.º ano, seguindo-se a declamação de um poema, por alunas do 7.º ano e um outro momento musical protagonizado por duas alunas do 12.º ano.

No seu discurso, a Diretora do AEPAN, Aldina Pereira aludiu que o evento trata-se de “uma festa de alegria, reconhecimento e mérito, que os alunos merecem”. Aproximando-se o centenário do nascimento do patrono Prof. António da Natividade e que será assinalado já no próximo ano, Aldina Pereira proferiu umas breves palavras de homenagem, referindo que foi “um grande senhor que muito fez por Mesão Frio, em particular, pelo agrupamento de escolas. É graças ao Prof. António da Natividade que podemos beneficiar de uma boa educação e formação, pois foi ele que nos anos 80 criou os alicerces e ultrapassou todas as dificuldades, quer locais, quer com a administração central, para a construção desta escola. Para além de político, foi um grande Ser Humano”, afirmou, pautando-se por valores como “ o trabalho, a solidariedade e dedicação”.

A Diretora do AEPAN agradeceu o fundamental apoio da Câmara Municipal de Mesão Frio na atribuição dos prémios de mérito, felicitou toda a comunidade escolar e educativa, com especial destaque para os 11 alunos homenageados.

Para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Fernando Correia, “Educar uma criança é um trabalho conjunto entre escola e casa”, declarou, referindo que todos os fatores cumprem papéis fundamentais e indispensáveis na aprendizagem e na edução dos alunos. Fernando Correia usou a palavra para louvar o trabalho do corpo docente e não docente, bem como, dos pais e encarregados de educação, reiterando a aposta do Executivo Municipal no setor educativo: “Em Mesão Frio, consideramos que a Educação é um pilar estratégico para o desenvolvimento do concelho, porque confiamos na capacidade que os alunos vão ter para continuar a fazer de Mesão Frio um território em que é bom viver, estudar, aprender e trabalhar. Para nós, a Educação é uma verdadeira prioridade e não abdicamos dessa responsabilidade.”

A Câmara Municipal de Mesão Frio presta o seu reconhecimento público ao mérito dos alunos homenageados, ansiando que outros estudantes possam alcançar o mesmo êxito nos seus percursos escolares.