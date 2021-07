Mesão Frio: alunos expõem na Biblioteca Municipal

Foi inaugurada, ontem, dia 5 de julho, na Biblioteca Municipal de Mesão Frio, uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade (AEPAN), no âmbito do «Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário». A exposição está patente até quinta-feira, dia 9 de julho e encontra-se aberta à visita do público em geral, no horário de expediente da biblioteca.

A cerimónia de abertura aconteceu na presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, da Diretora do AEPAN, Aldina Pereira, dos representantes das várias entidades envolvidas, bem como, do corpo docente, alunos e coordenadores deste plano, que trata de uma política educativa implementada pelo Ministério da Educação, ao qual o AEPAN se candidatou, para trabalhar a competência emocional e relacional dos alunos, fatores preponderantes para a estabilidade dos mesmos e que influenciam na aquisição de novas aprendizagens e competências.

O projeto, que irá vigorar por mais um ano letivo, abrangeu três medidas: «Anda, vou ajudar-te!»; «E tudo aqui tão perto, em Mesão Frio!» e «Dos pais para os filhos!».