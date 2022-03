Mesão Frio: antiga residência de estudantes com 45 camas disponíveis para refugiados

Desde o primeiro momento que o Município de Mesão Frio, em conjunto com os municípios que compõem a CIM Douro, se mobilizou em torno da causa humanitária a favor dos refugiados ucranianos. Empenhada em continuar a prestar a sua solidariedade, a Autarquia de Mesão Frio está a providenciar 45 camas, no edifício da antiga residência de estudantes, preparadas para acolher os refugiados que procurem alojamento em Portugal. As instalações cedidas pela Autarquia oferecem todas as comodidades indispensáveis ao conforto e à adaptação da comunidade ucraniana que está a ser vítima de um conflito atroz.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, referiu: “em Mesão Frio, estamos preparados para dar resposta à condição de vulnerabilidade social a que estas pessoas, que foram forçadas a mudar involuntariamente as suas vidas, estão expostas. Com a disponibilização de alojamento, esperamos, na medida do possível, restabelecer a dignidade das vidas de alguns refugiados e adaptá-los ao seio da comunidade mesão-friense. Para isso, contamos com a compreensão, com a solidariedade e com a atitude de bem receber, que tanto caracteriza o nosso povo, para que, juntos, possamos oferecer esperança a estes seres humanos que ficaram com as suas vidas em suspenso”, disse, ainda sem a confirmação se irá ocorrer a chegada dos refugiados ucranianos a Mesão Frio, que está a oferecer alojamento de caráter temporário até à integração dos mesmos na comunidade.

No total, os 19 municípios da CIM Douro estão a disponibilizar alojamento na região para cerca de 400 refugiados, oito autocarros para o transporte e três médicos que falam ucraniano para prestarem apoio à chegada.

Mesão Frio agradece a mobilização de todos aqueles que já contribuíram para esta causa solidária, que já fez chegar 17 paletes de bens essenciais aos refugiados nas regiões fronteiriças com a Ucrânia.