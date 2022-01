Mesão Frio: aprovado orçamento para 2022

Foi aprovado, na Assembleia Municipal do passado dia 28 de dezembro, o orçamento da Câmara Municipal de Mesão Frio para o ano de 2022. O mesmo tinha sido já aprovado pelo Executivo Camarário, a 15 de dezembro. Na mesma Assembleia Municipal, foram aprovadas as Grandes Opções do Plano e o Mapa de Pessoal para o presente ano.Tendo por base linhas orientadoras de desenvolvimento sustentado para o concelho, o orçamento de 11 milhões e 865 mil euros visa fomentar áreas como o emprego, o turismo, a educação, a ação social, o ambiente, o desporto, a rede viária, a valorização dos recursos naturais, paisagísticos, gastronómicos e arquitetónicos, um amplo leque de eventos municipais e uma maior valorização do território, dos produtos locais e da cultura, estimulando o desenvolvimento económico.Para Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, o orçamento aprovado “orienta-se pelos valores da solidariedade, da dinâmica, da modernidade, da inovação e da mobilização em torno do grande desígnio de fazer deste concelho um espaço de progresso e de crescente justiça social, com discriminação positiva dos mais frágeis e desprotegidos.

Do orçamento municipal, 7.039.988,00 euros são receitas correntes e 4.825.012,00 euros são receitas de capital, representando as receitas correntes 59,30% e as receitas de capital 40,70%, do total da receita. As despesas previstas para o ano económico de 2022 fixam-se em 6.642.989,00 euros de despesas correntes e 5.222.011,00 euros de despesas de capital, representando as despesas correntes 56,00% e as despesas de capital 44,00%, do total da despesa.Este é o primeiro ano do quadriénio que marca o início de um novo ciclo de investimentos para o concelho de Mesão Frio, pautados pelo desenvolvimento integrado do território e por uma política de proximidade, convocando os munícipes a intervir na realização de projetos e de obras de relevante interesse. O planeamento territorial, a gestão urbanística, o reforço das medidas de prevenção no âmbito da proteção civil e da defesa da floresta contra incêndios serão, também, áreas de significativa intervenção.

É também, aposta deste Executivo Municipal, uma administração moderna, de interatividade, mais eficaz, eficiente e de proximidade com os munícipes e a promoção de uma política contida de novas contratações, aliada a um processo de valorização dos recursos humanos, para habilitar o Município a responder melhor às suas competências.