Mesão Frio: Assembleia Municipal aprovou prestação de contas e relatório de gestão

A Assembleia Municipal de Mesão Frio aprovou, sem qualquer voto contra, em reunião ordinária ocorrida no dia 25 de junho, os documentos de prestação de contas e o relatório de gestão financeira da Câmara Municipal de Mesão Frio, referentes ao ano de 2020, com uma abstenção da Bancada Parlamentar do PSD.

De acordo com os dados disponibilizados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), o município de Mesão Frio, a 31 de dezembro de 2020, foi das autarquias da CIM Douro com a melhor taxa de execução dos projetos cofinanciados.

Nos documentos que escrutinam as contas municipais de 2020, destaca-se a diminuição significativa da dívida global a terceiros, a redução dos encargos financeiros com juros da dívida pública nos últimos 11 anos, bem como, a redução esmagadora da dívida pública da autarquia que, à data de 31 de dezembro de 2020 cifrava-se no montante global de 4 milhões e 500 mil euros.

Também o prazo médio de pagamento das obrigações a fornecedores, que em 2019 era de 40 dias, passou a ser cumprido, no ano de 2020, no prazo médio de 27 dias.

Relativamente à evolução das receitas globais, face ao ano de 2019, constata-se que as receitas totais registaram um aumento significativo, na importância de 635 639,37 euros, devido ao acréscimo da execução de números de projetos cofinanciados, bem como da operacionalização da transferência de competência na área da Educação.

O relatório de gestão comprova a boa saúde financeira do município, com uma taxa de execução orçamental de 83%.