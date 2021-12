Mesão Frio assinala Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual

No âmbito do Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual, assinalado anualmente a 18 de novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio, em parceria com a Equipa Móvel de Apoio à Vitima – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) de Vila Real, promoveu, duas ações de sensibilização sobre a temática, junto dos alunos do 5.º e 6.º ano de escolaridade, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

A edição deste ano tem como mote, «tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças». O objetivo é envolver a sociedade civil, nomeadamente, crianças, levando-as a reconhecer os sinais de exploração ou abuso.

Os alunos interagiram, numa discussão aberta e colocaram as suas questões à técnica da Equipa Móvel de Apoio à Vitima (EMAV).

A data foi instituída em 2015, pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, e pretende sensibilizar a consciência pública para a prevenção e proteção das vítimas destes crimes e facilitar a discussão aberta sobre o assunto.

A CPCJ, a Câmara Municipal, o AEPAN de Mesão Frio e a APAV, estão e continuarão disponíveis para apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual, as suas famílias e amigos/as.

Se suspeita de alguma situação de Exploração ou Abuso Sexual, DENUNCIE!

Fonte: Mesão Frio