Mesão Frio: assinalado Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas

O Município de Mesão Frio associa-se à campanha do Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas, promovida pela Guarda Nacional Republicana, pelo Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade e pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 4G «Porta D’Ouro».

O Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas comemora-se anualmente a 30 de janeiro. Apesar da data ter coincidido com o domingo passado, assinalou-se hoje, dia 31 de janeiro, a efeméride no Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade com o envolvimento das crianças e da comunidade escolar na luta contra a violência.

A ação de sensibilização iniciou na escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade (AEPAN), onde os estudantes desenharam a palavra paz em vários idiomas com recurso ao corpo humano. A Guarda Nacional Republicana e o CLDS 4G «Porta D’Ouro», desenvolveram a atividade no Centro Escolar do agrupamento que consistiu em desenhar a palavra paz em grande formato com a ajuda dos alunos.

A efeméride foi instituída em 1964, em Espanha, pelo poeta, pedagogo e pacifista Llorenç Vidal e acolhido a nível internacional. Foi escolhido o dia 30 de janeiro por assinalar o falecimento do pacifista indiano Mahatma Gandhi.

A Câmara Municipal de Mesão Frio, ao associar-se a esta campanha nacional de sensibilização, pretende alertar para a importância de prevenir comportamentos violentos em meio escolar e por uma sociedade mais justa e inclusiva.