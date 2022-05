Mesão Frio assinalou Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio, em parceria com o Município de Mesão Frio, realizou durante o mês de abril um conjunto de iniciativas, no âmbito da campanha associada ao Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude.

Sob o tema “Serei o que me deres… que seja amor”, as lojas comerciais, as instituições e as entidades locais do Município aderiram ao repto lançado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio e decoraram a rigor, montras e fachadas, com laços de cor azul, a qual representa esta campanha de índole nacional.

Durante o mês de abril, foram realizadas várias ações de sensibilização sobre comportamentos de risco, designadamente: tabagismo, drogas ilícitas e gravidez na adolescência, junto da comunidade escolar.

Para terminar a campanha do mês de abril, os alunos do Centro Escolar de Mesão Frio, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, formaram, na passada sexta-feira, dia 29 de abril, um laço humano azul, sensibilizando para os maus-tratos na infância e juventude. A iniciativa respondeu ao desafio lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens.

A Câmara Municipal e a CPCJ de Mesão Frio agradecem a participação e a colaboração de toda a comunidade nas iniciativas que reiteraram a responsabilidade coletiva e comunitária na prevenção dos maus-tratos, do abuso e da negligência na infância e juventude.